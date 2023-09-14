Haberler

Altay, Erzurumspor FK deplasmanında galibiyet arıyor

Spor Haberleri

Altay, son deplasman galibiyetini geçen sezon Erzurumspor karşısında almıştı. Bu hafta Erzurumspor FK'yı yenmesi halinde 171 gün sonra bir deplasmandan evine zaferle dönecek.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

1'inci Lig'de son olarak evindeki derbide Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Altay, cumartesi günü Erzurumspor FK deplasmanında kazanarak hem kötü gidişe son vermek hem de dış sahadaki galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Bu sezon oynadığı 2 deplasman maçında Şanlıurfaspor'a 2-1, Kocaelispor'a 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, son deplasman galibiyetini geçen sezon Erzurumspor karşısında aldı.

İzmir temsilcisi, Erzurum ekibinin stadyumunun depremde hasar alması nedeniyle Pendik Stadı'nda 30 Mart'ta oynanan o karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etti. Altay geçen sezon bu galibiyetin ardından çıktığı dış saha müsabakalarında Bandırmaspor'a 2-1 yenilip, Gençlerbirliği ve Boluspor'la 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu hafta Erzurumspor FK'yı yenmesi halinde 171 gün sonra bir deplasmandan evine zaferle dönecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü İzmir Altay Futbol Spor Haberler

title