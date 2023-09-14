Altay, Erzurumspor FK deplasmanında galibiyet arıyor

Altay, son deplasman galibiyetini geçen sezon Erzurumspor karşısında almıştı. Bu hafta Erzurumspor FK'yı yenmesi halinde 171 gün sonra bir deplasmandan evine zaferle dönecek.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

1'inci Lig'de son olarak evindeki derbide Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Altay, cumartesi günü Erzurumspor FK deplasmanında kazanarak hem kötü gidişe son vermek hem de dış sahadaki galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Bu sezon oynadığı 2 deplasman maçında Şanlıurfaspor'a 2-1, Kocaelispor'a 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, son deplasman galibiyetini geçen sezon Erzurumspor karşısında aldı.

İzmir temsilcisi, Erzurum ekibinin stadyumunun depremde hasar alması nedeniyle Pendik Stadı'nda 30 Mart'ta oynanan o karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etti. Altay geçen sezon bu galibiyetin ardından çıktığı dış saha müsabakalarında Bandırmaspor'a 2-1 yenilip, Gençlerbirliği ve Boluspor'la 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu hafta Erzurumspor FK'yı yenmesi halinde 171 gün sonra bir deplasmandan evine zaferle dönecek.