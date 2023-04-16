Altay en kritik deplasmanda

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak evindeki derbide Altınordu'ya 2-1 mağlup olan Altay yarın kritik Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan arayacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak evindeki derbide Altınordu'ya 2-1 mağlup olan Altay yarın kritik Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan arayacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede Yasin Kol düdük çalacak. Ligde 32'nci haftayı 31 puanla 13'üncü sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, 27 puanı bulunan düşme hattında 16'ncı basamaktaki rakibini yenerek kümede kalma yolunda önemli bir virajı dönmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği'ni mağlup ettiği taktirde son 4 maç öncesi rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkartarak rahat bir nefes alacak Altay, mağlubiyet durumunda ise farkın 1'e düşmesine engel olamayacak. Gençlerbirliği, 37'nci haftayı bay takım olarak geçecek Altay'dan 1 maç daha fazla oynama avantajına da sahip olacak. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren kaleci Ozan ve kırmızı kart gören Zeki forma giyemeyecek. Cezaları sona eren Salih ile Eren ise takımdaki yerlerini alabilecek.