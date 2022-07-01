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Altay duyurdu: Kazımcan Karataş Galatasaray'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Altay duyurdu: Kazımcan Karataş Galatasaray'da

Altay, genç oyuncu Kazımcan Karataş için Galatasaray ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Altay, genç oyuncu Kazımcan Karataş için Galatasaray ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Altay'dan yapılan yazılı açıklamada, "16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" denildi. Futbola Altay'da başladığı ifade edilen Kazımcan Karataş'ın Altay Spor Okulları'nda yetiştiği, ardından Altay altyapısında her yaş grubunda forma giydiği ifade edilen açıklamada, "U17- U19 ve U21 milli takımlarımızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz. Yolun açık olsun bizim çocuk" ifadeleri yer aldı.

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İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Karataş İzmir Altay Spor Haberler

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