Altay, Djilali Bahloul'u teknik direktör olarak atadı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Altay, teknik direktörlük görevine Djilali Bahloul'u getirdi. Cezayir doğumlu Fransa uyruklu olan Bahloul, kariyerinde çeşitli ülkelerde farklı kulüplerde antrenörlük yapmıştır.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Djilali Bahloul'un getirildiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, imza törenine kulüp başkanı Ayhan Dündar, asbaşkan Murat Pervane, profesyonel futbol şube sorumlusu Süleyman Özkaral ile yönetim kurulu üyesi Fatih Sadıkay da katıldı.
Cezayir doğumlu Fransa uyruklu 41 yaşındaki teknik direktör, kariyerine başladığı 2009 yılından bu yana Suudi Arabistan, Fransa, Umman, Bahreyn, Senegal ve Fildişi Sahili'nde farklı kulüplerde antrenörlük pozisyonlarında görev aldı.
Kaynak: AA / Spor