Altay, dış sahada puan alamıyor

Altay, Trendyol 1. Lig'de dış sahada oynadığı 3 maçta da puan alamadı. Takım, Tuzlaspor ile birlikte 0 çeken iki takımdan birisi oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, bu sezon dış sahada oynadığı 3 maçta da puanla tanışamadı. Siyah-beyazlılar, Tuzlaspor'la şu ana kadar deplasmanlarda 0 çeken iki takımdan birisi konumunda bulunuyor.

Yeni sezona 4 oyuncusunu kaybederek başlayan Altay'da, Eric Björkander, NK Istra 1961'e Naderi FC Tractor'e Kutay Yokuşlu İskenderunspor'a transfer olurken, son olarak da sözleşmesine bazı maddeler ekletmek isteyen genç futbolcu Eren Erdoğan, kadro dışı bırakılmıştı. Geride kalan sezon siyah-beyazlıların kümede kalmasında takıma önemli katkı veren bu oyuncular olmayınca İzmir ekibi ilk 5 haftada sadece 3 puan toplarken, deplasmanda oynanan 3 maçta ise puanla tanışamadı. Durum böyle olunca siyah-beyazlılar, Trendyol 1. Lig'de oynanan dış saha maçlarında Tuzlaspor'la birlikte 0 çeken iki takımdan birisi konumunda bulunuyor.

Öte yandan Altay'da alınan kötü sonuçlardan sonra Teknik Direktör Tuna Üzümcü ile yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktör arayışına başladığı ve kısa bir süre içinde duyuruyu yapacakları öğrenildi. - İZMİR