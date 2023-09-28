Altay, dış sahada puan alamayan takımlardan biri oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, dış sahada henüz puan alamadı ve ligin en kötü takımları arasına girdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, 6 hafta itibariyle dış sahada puan alamayan iki takımdan birisi oldu.

Yeni sezona transfer yasağının yanı sıra 4 oyuncusunu kaybederek giren Altay, Trendyol 1. Lig'de 4 puanla 16. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, topladığı puanları iç sahadaki Tuzlaspor (1-0) ve Bodrumspor (1-1) karşılaşmalarında elde ederken, dış sahada ise henüz puanla tanışamadı. İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı Şanlıurfaspor, Kocaelispor ve Erzurumspor FK maçlarını kaybederken gösterdiği performansla da ligin en kötü takımları arasına girdi ve Tuzlaspor ile birlikte şu ana kadar dış sahada puan alamayan iki takımdan biri oldu.

Öte yandan siyah-beyazlılar, hafta sonu Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak. - İZMİR