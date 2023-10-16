Altay, deplasmanda kötü performans sergiliyor

Altay, bu sezon deplasmanda sadece 1 puan alarak en kötü performans gösteren ekip oldu.

İZMİR,

MİLLİ arada Cezayirli Teknik Direktör Djilali Bahloul'u dümene geçiren 1'inci Lig ekibi Altay, bu sezon deplasmanlarda varlık gösteremedi. Sıralamada 5 puanla sonuncu durumda olan İzmir ekibi dış sahada oynadığı 4 maçta sadece 1 puan alarak en kötü performans gösteren ekip oldu. Bu sezon gurbette sadece Giresunspor'dan puan alabilen siyah-beyazlılar, Şanlıurfaspor'a 2-1, Kocaelispor'a 3-2, ve Erzurumspor FK'ya 4-0 yenildi. Ligde 23 Ekim Pazartesi günü Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak Altay evinde ise 4 puan alabildi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Tuzlaspor'u 1-0 yenip Bodrum FK ile berabere kalan Altay, Göztepe'ye 1-0, Ümraniyespor'a ise 3-0 kaybetti.