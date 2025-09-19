Altay, Deplasmanda Denizli İdmanyurdu'nu Mağlup Etmeyi Hedefliyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı 2 maçtan 1 puan çıkaran Altay, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Denizli İdmanyurdu'nu mağlup ederek rakibinin iç sahadaki namağlup serisini sona erdirmeyi hedefliyor. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olan Denizli temsilcisi evinde oynadığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik alarak kupaya uzandı.

Kırmızı-siyahlılar bu periyotta 39 gol atıp, 11 gol yedi. Tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e yükselen ve kentin profesyonel liglerdeki tek temsilcisi olan Denizli İdmanyurdu bu sezon da seyircisi önünde mağlubiyet yüzü görmedi. Denizli ekibi, Denizli Atatürk Stadı'nda oynadığı kupa maçında Nazillispor'u 2-0 yenerken, ligde ise İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 dize getirdi. Altay bu hafta ilk galibiyetini alarak evine moralli dönmek istiyor. Maçın başlama saati 16.00'dan 19.00'a alındı.