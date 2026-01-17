Haberler

Altay, Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Altay, deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu. Maçta Tugay, Hamit ve Hüseyin'in golleriyle rakibini farklı mağlup eden Ayvalıkgücü, puanını 34'e çıkararak Play-Off hattında yerini korudu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay, deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-0 yenildi. Ayvalıkgücü maçın 34'üncü dakikasında penaltıdan Tugay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 39'uncu dakikasında Hamit, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 öne geçirdi ve devre bu skorla sonuçlandı. Hüseyin 67'nci dakikada Ayvalıkgücü'nün gollerini üçlerken, Yağız Haydar 90'ıncı dakikada durumu 4-0 yaptı. Ayvalık deplasmanından farklı mağlubiyetle ayrılan Altay, 18 puanda kaldı. Play-Off hattında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor ise 34 puana yükselip üst sıralardaki yerini sağlama aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Endonezya'da 10 kişinin bulunduğu uçakla irtibat kesildi

İçinde 10 kişi vardı: Yolcu uçağı havada sır oldu