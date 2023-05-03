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Altay, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

Altay, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 36. hafta mücadelesinde konuk edeceği Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 36. hafta mücadelesinde konuk edeceği Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Altay, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ilk bölümde ısınma hareketleri yaparken, ikinci bölümde ise pas çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip günü çift kale maç ve taktik çalışmayla noktaladı. Öte yandan konuk Denizlispor, ligin 32. haftasında matematiksel olarak küme düştü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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