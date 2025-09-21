Altay, Denizli İdmanyurdu'na Deplasmanda Kaybetti
TFF 3. Lig 4. Grup'ta Altay, Denizli İdmanyurdu deplasmanında 2-1 mağlup olarak puansız döndü. İlk devrede öne geçen Altay, rakibinin gollerine engel olamayınca düşme potasına girdi.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geride kalan 2 maçta 1 puan toplayabilen Altay, Denizli İdmanyurdu deplasmanından puansız döndü. Maça hızlı başlayan Altay 4'üncü dakikada Ali Kızılkuyu'nun golüyle öne geçti: 0-1. Deniz İdmanyurdu 23'üncü dakikada Murat Torun'la Altay'a karşılık vererek durumu 1-1'e getirdi. İlk devre 1-1 berabere tamamlanırken, ev sahibi Denizli ekibi 58'inci dakikada Mustafa Arda'nın golüyle üstünlüğü ele geçirdi: 2-1. Altay 81'inci dakikada Murat Uluç'un ayağından penaltı kaçırdı. Bu sonucun ardından Denizli İdmanyurdu 7 puana ulaşarak zirve yarışında iddiasını sürdürdü. 1 puanlı Altay ise düşme potasında yer aldı.