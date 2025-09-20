Altay, Denizli İdmanyurdu Deplasmanında Galibiyet Arıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonu istediği başlangıcı yapamayan Altay yarın Denizli İdmanyurdu deplasmanında 3 puan arayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak 3'üncü hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Ligde deplasmanda Uşakspor'a 2-0 yenildikten sonra evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0 berabere kalarak puanla tanışan 15'inci sıradaki İzmir temsilcisi ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

İlk 2 haftada İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 yenip, Nazillispor'la (D) 1-1 berabere kalarak 4 puanla 3'üncü sıraya yerlaşan Denizli İdmanyurdu ise namağlup ünvanını korumaya çalışacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan kaleci Ozan, sakatlıktan çıkan Ceyhun ve kamp görmeyen Deniz forma giyemeyecek. İzmir ekibinde Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu da takımın başındaki ilk zaferini almayı hedefliyor.