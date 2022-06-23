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Altay'dan Rodriguez'e veda

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altay'dan Rodriguez'e veda

SPOR Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da Martin Rodriguez bilmecesi çözüldü.

SPOR Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da Martin Rodriguez bilmecesi çözüldü. Bonservisi için kulübe ödeme yapan Şilili orta saha oyuncusu ABD'ye transfer oldu. Altay, Rodriguez'in vedasını, "Şilili oyuncumuz Martín Rodriguez, sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi kapsamında, bugün itibarıyla ABD Major League Soccer (MLS) takımlarından D.C. United'a transfer olmuştur.

Kendisine geçen sezon verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" açıklamasıyla duyurdu.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

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