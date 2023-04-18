Altay'dan kritik 1 puan

Altay, Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde küme düşmeme savaşı veren Gençlerbirliği karşısında 1 puan almayı başardı.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren 31 puanlı Altay, 27 puana sahip Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar, puanını 32'ye çıkarmayı başarırken 2 haftalık aradan sonra da puanla tanışmış oldu.

Kritik karşılaşma sonrasında Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, 1 puandan daha fazlasını aldıklarını vurgulayarak, "Bugünkü mücadele ligde kalmak adınaydı ve avantajımızı koruyarak İzmir'e dönmek istiyorduk. 1 puandan daha fazlası, neredeyse 4 puanla lige devam etmemizi sağlıyor. Derbi öncesi de moral verdi" diye konuştu.

Öte yandan Altay, İzmir derbisinde 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek. - İZMİR