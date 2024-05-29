Altay'dan Futbol Altyapısı ve Spor Okullarıyla İlgili Açıklama

Altay, son dönemlerde gündeme gelen futbol altyapısına ve spor okullarına dair resmi sitesinden açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün altyapıyı daha iyi bir hale getirmek için profesyonellerle görüştükleri kaydedildi.

Trendyol 1. Lig'i 10 puanla 17. sırada tamamlayarak TFF 2. Lig'e düşen Altay, son dönemlerde gündeme gelen futbol altyapısına ve spor okullarına dair resmi sitesinden açıklama yayımladı. Yapılan duyuruyla yanlış ve yanıltıcı söylemlerin yapıldığını ifade eden siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde altyapı futbol takımlarımız ve futbol spor okulu organizasyonlarımızla alakalı olarak bazı yanlış yada yanıltıcı söylemler yapılmaktadır. Bilindiği üzere Akademi Ligleri henüz tamamlanmış olup futbol okullarımız ise mevcut sözleşme şartları içerisinde 30.06.2024 tarihine kadar rutin faaliyetlerine devam edecektir. Ayrıca; futbol Altyapımızın daha iyi şartlara kavuşması için gerek camia içinden gerekse camia dışından profesyonellerle mevcut eksikleri gidermek, daha kaliteli eğitimle sporcu yetiştirmek için bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Bunların haricinde herhangi bir kişi ya da kurumla farklı kapsamlarda bir görüşme yada anlaşma yapılmamıştır." - İZMİR