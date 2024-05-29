Üye Girişi
Haberler

Altay'dan Futbol Altyapısı ve Spor Okullarıyla İlgili Açıklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay, son dönemlerde gündeme gelen futbol altyapısına ve spor okullarına dair resmi sitesinden açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün altyapıyı daha iyi bir hale getirmek için profesyonellerle görüştükleri kaydedildi.

Altay, son dönemlerde gündeme gelen futbol altyapısına ve spor okullarına dair resmi sitesinden açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün altyapıyı daha iyi bir hale getirmek için profesyonellerle görüştükleri kaydedildi.

Trendyol 1. Lig'i 10 puanla 17. sırada tamamlayarak TFF 2. Lig'e düşen Altay, son dönemlerde gündeme gelen futbol altyapısına ve spor okullarına dair resmi sitesinden açıklama yayımladı. Yapılan duyuruyla yanlış ve yanıltıcı söylemlerin yapıldığını ifade eden siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde altyapı futbol takımlarımız ve futbol spor okulu organizasyonlarımızla alakalı olarak bazı yanlış yada yanıltıcı söylemler yapılmaktadır. Bilindiği üzere Akademi Ligleri henüz tamamlanmış olup futbol okullarımız ise mevcut sözleşme şartları içerisinde 30.06.2024 tarihine kadar rutin faaliyetlerine devam edecektir. Ayrıca; futbol Altyapımızın daha iyi şartlara kavuşması için gerek camia içinden gerekse camia dışından profesyonellerle mevcut eksikleri gidermek, daha kaliteli eğitimle sporcu yetiştirmek için bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Bunların haricinde herhangi bir kişi ya da kurumla farklı kapsamlarda bir görüşme yada anlaşma yapılmamıştır." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Altay Spor Futbol Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

 Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

 Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti

Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti

Bakmadan Geçme

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs Çarşamba Metrobüs, otobüs, metro bugün bedava mı? Refah Sınır Kapısı Gazze arası kaç km? Refah sınırı nerede? Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti! Olay nerede oldu? Hasankeyf nasıl sular altında kaldı? Hasankeyf'in geçmişi nasıl oluşmuştur? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 26 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Filistin'de kaç kişi öldü? 2024 TEMMUZ'DA EMEKLİYE ZAM SON GELİŞME #128204 Emekliye Temmuz'da zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar? 29 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI! Bugün burçları neler bekliyor? AŞK, KARİYER, PARA... GELİNİM MUTFAKTA 29 MAYIS 2024 CANLI İZLE #128250 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 29 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250 29 Mayıs hangi burç? 29 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 29 Mayıs tarihi hangi burç olur? Nihat Doğan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nihat Doğan kaç yaşında, nereli? Nihat Doğan biyografisi! Yalçın Karatepe kimdir? Halk Tv konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! 29 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? 29 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi?
Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title