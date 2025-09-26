Altay'dan Eskişehirspor Maçında Anlamlı Bilet Jestleri

Altay yönetimi, pazar günü oynanacak Eskişehirspor maçının bilet fiyatlarında anlamlı bir jeste imza attı. Maraton tribünü biletlerini İzmir'in plaka koduna atıfla 35 TL olarak belirleyen yönetim, deplasman tribününde yer alacak Eskişehirspor taraftarları için ise bilet fiyatını Eskişehir'in plaka kodunu temsilen 26 TL olarak açıkladı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, 4. hafta mücadelesinde 28 Eylül Pazar günü Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı yönetim karşılaşma biletlerinde anlamlı bir jeste imza attı. Maraton tribünü biletlerini İzmir'in plaka koduna atıfla 35 TL olarak belirlenirken, deplasman tribününde yer alacak Eskişehirspor taraftarları için ise bilet fiyatını Eskişehir'in plaka kodunu temsilen 26 TL olarak açıklandı.

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın yoğun talebi ve küllerinden doğarak gelen köklü kulüp Eskişehirspor Kulübü taraftarları için, bilet fiyatlarını 'Altay - Eskişehirspor Kulübü' müsabakasına özel şehirlerimizin plakası yaptık. Kazanan gönüllerdeki dostluk olsun" denildi.

Öte yandan numaralı tribün biletleri 240, VIP tribün ise 750 ve 1250 TL'den satışa sunuldu. - İZMİR