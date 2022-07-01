Altay'dan ayrılan Poko'ya Süper Lig'den talip var

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da sözleşmesi sona eren Andre Poko ile Süper Lig'in yeni temsilcisi Ankaragücü'nün ilgilendiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların kadrosunda tutmak istediği ancak yüksek maliyeti nedeniyle somut adım atamadığı Gabonlu ön liberonun İzmir temsilcisinde kalma ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.

Daha önce Katar Ligi'nden talipleri olan Poko'nun kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği kaydedildi. Yeni sezon öncesi Poko'nun görüştüğü kulüplerden en az 500 bin Euro istediği ifade edildi. Şimdiye kadar iç transferde hiçbir oyuncusuna sözleşme imzalatamayan Altay'ın önceliği yerli futbolcularla anlaşmak.