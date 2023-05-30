Altay'dan aidat uyarısı

Altay'da, 5 Haziran Pazartesi günü yapılacak genel kurul toplantısı öncesinde üye aidat ödemeleri hakkında kulüpten duyuru yapıldı. Üyelerin aidat borçlarını en geç 2 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar ödemeleri gerekiyor.

Altay'da, 5 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek olan genel kurul öncesinde oy kullanacak üyelerin en geç 2 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar borçlarını ödemelerini gerektiğini duyuruldu.

Altay'da, 5 Haziran Pazartesi günü yapılacak genel kurul toplantısı öncesinde üye aidat ödemeleri hakkında kulüpten duyuru yapıldı. Söz konusu açıklamada, "5 Haziran Pazartesi günü saat 18.30'da gerçekleşecek olan Genel Kurul toplantımıza katılım sağlayacak olan Genel Kurul üyelerimizin üye aidat ödemelerini en geç 2 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapması gerekmektedir. Üye aidat borcu olan üyelerimizin kendi banka hesaplarından kulübümüzün banka hesaplarına ödeme yapmaları zorunludur" denildi. - İZMİR