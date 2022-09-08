Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay'da Zeki telaşı

Spor Haberleri

Altay'da Zeki telaşı

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Bodrumspor maçını kazanarak ilk galibiyetini almayı hedefleyen Altay'da hafif sakatlığı bulunan Zeki Yıldırım'ın bu karşılaşmaya yetiştirilmesi için seferberlik başlatıldı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Bodrumspor maçını kazanarak ilk galibiyetini almayı hedefleyen Altay'da hafif sakatlığı bulunan Zeki Yıldırım'ın bu karşılaşmaya yetiştirilmesi için seferberlik başlatıldı. Kasığındaki ağrıları nedeniyle geçen haftaki Adanaspor deplasmanında son anda kadrodan çıkarılan tercübeli futbolcunun durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Altay orta sahasının önemli isimlerinden biri olan tecrübeli futbolcunun görev yapabilmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlılarda tedavileri süren forvet Deniz, sol bek Özgür ile antrenman eksiği olan stoper Sefa forma giyemeyecek. Daha önce hazırlık döneminde rakip olan Altay ve Bodrumspor ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Zeki Yıldırım Altay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title