Altay'da Yusuf Tekin formayı kapmak istiyor

Altay'ın sol kanat oyuncusu Yusuf Tekin, Aliağa Futbol maçındaki performansıyla formaya göz kırptı. Bandırmaspor deplasmanında da hamle oyuncusu olması beklenen genç futbolcu, formayı kapmak istiyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçına odaklanan Altay'da sol kanat oyuncusu Yusuf Tekin, hafta içinde Aliağa Futbol ile oynanan kupa karşılaşmasındaki performansıyla formaya göz kırptı. Kupada sahaya ilk 11'de çıkan ve Murat Uluç'a yaptığı 2 asistle 2-1'lik galibiyette önemli rol oynayan 21 yaşındaki futbolcu teknik ekibin gözüne girdi.

Ligde son olarak İzmir'de Sakaryaspor'la oynanan maçta 64'üncü dakikada oyuna alınan Yusuf'un aynı mevkide görev yapan Salih'le arasındaki forma rekabeti kızıştı. Şans bulduğu 6 lig müsabakasında oyuna sonradan giren genç oyuncunun zorlu Bandırmaspor deplasmanında da hamle oyuncusu olması bekleniyor. Yusuf, kupadaki oyununu lige de yansıtıp formayı kapmak istiyor.