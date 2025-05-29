ALTAY'da Yönetim Değişikliği: Atakan Atalay ile Yollar Ayrıldı

ALTAY'da dün gerçekleşen olağan genel kurulda Yüksel Gürüz başkanlığında göreve seçilen yönetim, Kulüp Müdürü Atakan Atalay ile yolları ayırdı. Siyah-beyazlılardan yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzde Kulüp Müdürü olarak görev yapan Atakan Atalay ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Atalay, 15 yıldır İzmir temsilcisinde görev yapıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor