Altay'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı belirlendi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Ayhan Dündar başkanlığında yeni yönetim kurulunda görev dağılımı belirlendi. Başkan yardımcıları, genel sekreter, basın sözcüsü ve diğer sorumlular açıklandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Ayhan Dündar başkanlığında yeni yönetim kurulunda görev dağılımı belirlendi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Ercan Türkoğlu ile Murat Pervane'nin başkan yardımcısı olarak görev yapacağı, Arzu Külahçıoğlu Altınoz'un genel sekreter ve basın sözcülüğü görevlerini üstleneceği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpte diğer yönetim kurulu üyelerinin görevleri şöyle:

Cemil Kaya (Sayman), Süleyman Özkaral (Profesyonel şube sorumlusu), Aşkın Yenilmez (Taraftar sorumlusu), Ali Oğuz Yavaş (Altyapı sorumlusu), İhsan Saraç (Lisanslı ürün ve sponsorluk sorumlusu), Fuat Ocakoğlu, Cem Kayacan, Berk Hızlıateş (Kurumsal iletişim sorumluları), Yağız Ergün, Aybora Kıvılcım (Amatör şubeler sorumluları), Fatih Sadıkay (Hukuk işleri sorumlusu)

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzu Külahçıoğlu Altınoz, bugüne kadar farklı alanlarda yaptığı yöneticilik pratiğinin çok dışında, güçlü ve özgün bir sürecin parçası olacağının farkında olduğunu bildirdi.

Kendisinin Türk kadınının toplumun her noktasında güçlü şekilde temsil edilmesi mücadelesine adadığını belirten Altınoz, "Kulübümüzün içerisinde bulunduğu ekonomik sorunların birbirine bu denli bağlı bir aile ortamında, doğru politikalar ile aşılmayacak sorunlar olmadığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.