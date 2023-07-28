Altay'da yabancı oyuncu depremi yaşandı

Altay'da yeni sezon öncesinde yabancı oyuncu sorunu yaşandı. Eric Björkander ve Mohammad Naderi ile anlaşamayan siyah-beyazlılar, sadece Marco Paixao ile anlaşma sağladı.

Altay'da yeni sezon için anlaşamayıp takımdan ayrılan Eric Björkander ile Mohammad Naderi'nin ardından siyah-beyazlı ekipte yabancı oyuncu olarak sadece Marco Paixao kaldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesinde yabancı oyuncu depremi yaşandı. Transfer yasağı bulunan ve ekonomik olarak zor günlerden geçen siyah-beyazlılar, lig başlamadan önce üç yabancı oyuncusu ile de masaya oturdu. Oyuncuların yüksek maaş beklentisi ve alacaklarının olması Altay'ın elini kolunu bağlarken, siyah-beyazlılar sadece Marco Paixao ile orta yolu bulabildi. İzmir ekibi, alacaklarına karşılık bonservislerini alan Eric Björkander ve Mohammad Naderi ile anlaşamayınca iki oyuncu da Altay ile yollarını ayırdı. Daha sonra Björkander Hırvatistan'ın NK Istra 1961 takımına transfer olurken Naderi ise İran'ın FC Tractor takımına gitti. Portekizli golcü Marco Paixao ise siyah-beyazlı kulüple her konuda anlaştı ve yeni sezonda Altay formasını giyecek tek yabancı oyuncu olacak. - İZMİR