Altay'da Tuna Üzümcü yeni sezonda da takımın başında kalmak istiyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Ayhan Dündar'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından yeni sezonun planlaması başladı. Geçen sezonun 23'üncü haftasında Sinan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük görevini üstlenen ve Altay'ı kümede tutan genç çalıştırıcı Tuna Üzümcü, gelecek sezon da takımın başında kalmaya istekli olduğunu söyledi. Kulübün bir kongre süreci yaşadığını ifade eden Üzümcü, "Benim açımdan hiçbir problem yok. Yönetimde görev dağılımı da yapıldı. Başkanımız ve yöneticilerimizle yeni sezonun planlamasını yapacağız. Kadromuzu korumak ve kampa tüm oyuncularımızı götürmek istiyoruz" diye konuştu.

Geçen sezon deneyimli futbolcular ve gençlerle çok güzel bir uyum yakaladıklarını belirten Üzümcü, "Tecrübeli futbolcularımız takıma hem ağabeylik yaptı hem çok iyi mücadele örneği gösterdi. Gençlerimiz de yeteneklerini ve kalitelerini kanıtladı. Bu sezon daha da üstüne koyup ilerlemek istiyoruz. Ben de Altay'da yetiştim, burada oynadım. Kulübümde sportif direktörlük yapıp teknik direktörlüğe geçtim. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onların desteği çok önemli. Yeni sezonda taraftarımızla bütünleşeceğiz" ifadelerini kullandı.