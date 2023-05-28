Altay'da Tuna Üzümcü'nün geleceği genel kurul sonrası belli olacak

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü'nün takımın başında kalıp kalmayacağı 5 Haziran'da yapılacak olağan genel kuruldan sonra netlik kazanacak. Futbolculuk döneminde altyapısından yetiştiği Altay'da profesyonel olup, geçen sezon siyah-beyazlı kulüp Süper Lig'deyken sportif direktörlük görevini üstlenen Tuna Üzümcü, bu sezona da aynı görevle başladı. Yönetim, 23'üncü haftadaki Adanaspor yenilgisinin ardından Sinan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine Üzümcü'yü getirdi.

İlk deneyimini yaşadığı İzmir temsilcisinin başında 14 karşılaşmada görev alan teknik patron Tuna Üzümcü, 1'i hükmen olmak üzere 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi görüp maç başına 1.5 puan ortalamasıyla takımı ligde tuttu. Bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Altay'da taraftarlar, Tuna Üzümcü'yü son oynanan Tuzlaspor maçında alkış yağmuruna tuttu. Altay taraftarları, "Altay'ın çocuğu Tuna Üzümcü" tezahüratı yaparak genç teknik adamı desteklerken, Üzümcü de tribünler önünde eğildi. Sözleşmesi biten Tuna Üzümcü için son kararı göreve gelecek yönetim verecek.