Altay'da transfer yasağı endişesi

p> Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi transfer yasağının sürmesi nedeniyle mevcut kadrosunu korumayı hedefleyen Altay'da yönetimin iç transferde somut adım atmaması camiayı endişelendiriyor. Siyah-beyazlılarda 5 Haziran'da yapılan kongrede güvenoyu alarak göreve devam eden Başkan Ayhan Dündar, prensipte anlaştığı teknik direktör Tuna Üzümcü ile resmi sözleşme imzalamadı. Teknik patron Tuna önderliğinde yeni sezona başlaması beklenen Altay'da oyuncular ödeme bekliyor. İzmir ekibinde serbest kalma hakkı kazanan Paixao, Björkander, Naderi gibi yabancı oyuncuların yanı sıra alacakları olan Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Özgür Özkaya, Ozan Evrim ve sözleşmesi biten İbrahim Öztürk'ün durumları da belirsizliğini koruyor. Kurban Bayramı sonrası toplanması beklenen Altay'da tecrübeli isimlerin takıma katılıp katılmayacağı netlik kazanmadı. Altay deneyimli futbolcularına ödeme yapmazsa yeni sezon hazırlıklarına gençlerle başlayacak.