Altay'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Haberler

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Altay'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altay'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, 37. haftada 15 Mayıs Pazar günü şampiyon Trabzonspor'la İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, 37. haftada 15 Mayıs Pazar günü şampiyon Trabzonspor'la İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.

Yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Altay, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, İstanbul, Altay, Spor, Haberler

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