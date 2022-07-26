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Altay'da Tolga ve Özgür'e yeni görev

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Altay'da Tolga ve Özgür'e yeni görev

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da savunma oyuncuları Tolga Ünlü ve Özgür Özkaya'nın yeni sezonda orta sahada da görev yapması gündeme geldi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da savunma oyuncuları Tolga Ünlü ve Özgür Özkaya'nın yeni sezonda orta sahada da görev yapması gündeme geldi. Transfer yasağı devam eden siyah-beyazlılarda yeniden anlaşma sağlanan ön libero Ceyhun ve merkez orta saha Zeki dışında orta alanda tecrübeli isim bulunmaması teknik heyeti formül arayışına soktu.

İzmir ekibinde sağ bek Tolga'nın orta sahada da görev yapabildiği ifade edilirken, sol bek Özgür'ün de bu mevkide değerlendirilmesi planlanıyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun daha dirençli bir orta saha oluşturmak için bu iki oyuncuyu hücuma katkı sağlamaları için zaman zaman kendi mevkilerinin dışında görevlendireceği ifade edildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Özgür Özkaya Tolga Ünlü Altay Spor Haberler

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