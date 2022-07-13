Altay'da Tolga kaldı Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay, iç transferde sağ bek Tolga Ünlü ile yeniden anlaştı. Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay, iç transferde sağ bek Tolga Ünlü ile yeniden anlaştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Tolga'nın 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. İzmir ekibinin açıklamasında, "İki sezondur formamızı başarıyla giyen futbolcumuz Tolga Ünlü 2 yıl daha bizimle. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.Transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisi Ozan, İbrahim ve Özgür'ün ardından iç transferde 4'üncü imzayı Tolga'ya attırmış oldu. Demirören Haber Ajansı / Spor Tolga Ünlü İzmir Altay Spor Haberler

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