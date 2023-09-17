1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Erzurumspor FK'ya 4-0 mağlup olan Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü ile yollar ayrıldı. Kulüp yönetimi, genç teknik adamla yapılan görüşmeler sonrası ayrılık kararı aldı.

1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Erzurumspor FK'ya 4-0 mağlup olup 5'inci maçında 4'üncü yenilgisini alan ve düşme hattına gerileyen Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü ile yollar ayrıldı. Yönetim bugün genç teknik adamla bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptı. Kulüpte yapılan görüşmeler sonrası ayrılık kararı alındı.

Geçen sezon sportif direktörlük görevinden teknik direktörlük görevine getirilen Tuna Üzümcü, transfer yasağı bulunan takımı ligde tutmayı başarmıştı. Teknik patron Üzümcü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takımın teknik sorumlusu olarak hata da benim, sorumluluk da. Hoşça kal Altay" ifadelerine yer verdi.