Altay'da Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın Hedefi Uzakta
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, Teknik Direktör Gökhan Karaaslan liderliğinde umduğunu bulamamış durumda. Oynanan 10 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 17'nci sırada yer alıyor. Kulüp, İzmir derbisinde Altınordu ile karşılaşacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altay'da Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, sezon öncesi koyduğu hedeften uzak kaldı. Sezon başlamadan önce yaptığı açıklamalarda taraftarlara; keyif veren, coşkulu, ofansif futbol oynayan bir takım izleteceklerini ve hedeflerinin Play-Off potası içerisinde yer almak olduğunu söyleyen 31 yaşındaki genç teknik adam ligde umduğunu bulamadı.
İzmir temsilcisi oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Altay bu periyotta 6 gol atıp, kalesinde 23 gol gördü. Ligde 5 puanla 17'nci sırada yer alan siyah-beyazlılar, sezonun ilk bölümünde aldığı sonuçlarla küme düşmeye aday takımlar arasında gösterilmeye başladı. Altay bu hafta İzmir derbisinde Altınordu'ya konuk olacak.
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