Altay'da teknik direktör belirsizliği sürüyor

Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü ile yollar ayrıldıktan sonra takımı yardımcı antrenör Özkan Kılıç çalıştırıyor. Yönetim birçok isimle görüşüyor ve devre arasına kadar Kılıç'la devam etme ihtimali üzerinde duruluyor. Başkan Ayhan Dündar'ın son maçta yabancı bir teknik direktörle izlediği iddia ediliyor.

Teknik direktör Tuna Üzümcü ile yollarını ayıran 1'inci Lig ekibi Altay'da çalıştırıcı belirsizliği sürüyor. Bodrumspor ve Giresunspor maçlarında takımı sahaya yardımcı antrenör Özkan Kılıç çıkarırken, yönetimin birçok isimle de görüştüğü öğrenildi. Başkan Ayhan Dündar'ın son Giresunspor karşılaşmasında yabancı bir teknik direktörle maçı izlediği iddia edildi.

Yönetimin ayrıca devre arasına kadar Kılıç'la yola devam edilmesini gündeme aldığı da vurgulandı. Altay Özkan Kılıç'la çıktığı Bodrumspor ve Giresunspor maçlarını berabere tamamlayıp hanesine toplamda 2 puan yazdırdı. Kurmayların teknik adam konusunda son kararını pazar günü iç sahada oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasının ardından vereceği kaydedildi.

EKMEKÇİOĞLU GALATASARAY'A SPONSOR

Altay'da geçen yıla kadar başkanlık görevini yürütüp takımı 3'üncü Lig'den Süper Lig'e çıkaran Özgür Ekmekçioğlu, Galatasaray'ın yeni sponsoru oldu. Siyah-beyazlı kulüpteki görevinden ayrıldıktan sonra 2'nci Lig'deki İzmir temsilcisi Menemen FK ve 3'üncü Lig'deki Bergama Sportif'i devralan ancak tek sezon sonra bu kulüpleri de devrederek bağını koparan Ekmekcioğlu, şirketi aracılığıyla Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray'ın erkek takımının isim ve forma sponsoru oldu. Ekmekçioğlu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde anlaşmayla ilgili düzenlenen imza töreninde Altay ile ilgili bir soruya, "Altay'da 6 sene görev yaptım, 3 şampiyonluk yaşadım. Altay'da ne zaman görev lazım olursa, çağırırlarsa elimizden geleni yaparız" diyerek yanıt verdi.