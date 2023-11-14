Altay'da teknik direktör Bahloul'un geleceği belirsiz

1'inci Lig'de son sıraya demir atan Altay'da Cezayir asıllı Fransız teknik direktör Djilali Bahloul'un takımdaki geleceği de tartışılmaya başladı.

Siyah-beyazlılarda perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurulda göreve gelecek yeni yönetimin 41 yaşındaki çalıştırıcı ile yola devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Bahloul, Altay ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Görev yaptığı 4 maçta 4 mağlubiyet gören teknik patron Bahloul, özellikle son olarak iç sahadaki 7-1'lik Eyüpspor yenilgisinin ardından eleştiri oklarının hedefi oldu.

Altay'da başkanlığa aday olmaya hazırlanan Başkan Yardımcısı Murat Pervane'nin seçilmesi halinde devre arasına kadar Djilali Bahloul ile yola devam etmeyi planladığı iddia edildi.