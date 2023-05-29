Altay'da tehlike kapıda

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kaldıktan sonra olağan genel kurul sürecine giren transfer yasaklısı Altay'da yabancı oyuncuların yuvadan uçma tehlikesi bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda İsveçli stoper Eric Björkander ile İranlı sol bek Mohammad Naderi'nin 3 aylık alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya başvurdukları ve ödeme sürelerinin dolduğu bildirildi. Kongre sürecini bekleyen Björkander ile Naderi'nin serbest kalma hakkı kazandığı, istemeleri halinde tek taraflı fesih yoluna gidebilecekleri iddia edildi.

Siyah-beyazlılarda, 5 Haziran'da yapılacak kongre sonrası göreve gelecek yönetimi hareketli günler bekliyor.