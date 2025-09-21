Haberler

Altay'da Şok İstifa: Teknikoğraf Ramazan Kurşunlu Görevinden Ayrıldı

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 3'üncü hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Denizli İdmanyurdu'na 2-1 mağlup olan Altay'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu istifa etti. Siyah-beyazlı ekip teknik patron Kurşunlu önderliğinde 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alıp 1 puan toplarken, kupadan da ilk turda elendi.

Teknik direktör Kurşunlu, "Gelinen noktada bir kan değişikliği gerektiğini düşündüğüm için bu şerefli görevi üzülerek de olsa bırakıyorum. Büyük Altay'ın eski güzel günlerine mutlaka döneceğine inancım tam. Bundan böyle tribünde bir fazlayız" dedi.

