Altay'da Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu - Haberler

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Altay'da Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altay'da Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun ekibi netleşti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun ekibi netleşti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, Kaloğlu'nun yardımcılıklarını Sefer Yılmaz ile Murat Uluç'un yapacağı, Ferhat Odabaşı'nın kaleci antrenörü, Yusuf Randa'nın da atletik performans antrenörü olarak görev alacağı belirtildi.

Kaan Karakaş'ın oyuncu ve maç analiz antrenörü, Ramis Gazelci'nin atletik performans antrenörü, Görkem Güngör'ün oyuncu ve maç analiz antrenörü, Uğur Karaosman'ın da yardımcı kaleci antrenörü görevlerinde bulunacağı kaydedildi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Ferhat Odabaşı, Sinan Kaloğlu, Altay, Spor, Haberler

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