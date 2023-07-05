Altay'da Sezon Hazırlıkları Başladı

Altay Kulübü, teknik direktör Tuna Üzümcü ve bir grup futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Kontroller, Egepol Sağlık Grubu Hastanelerinde yapıldı ve kan tetkikleri, muayeneler ve akciğer testleri gibi işlemler gerçekleştirildi.