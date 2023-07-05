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Altay'da Sezon Hazırlıkları Başladı

Altay'da Sezon Hazırlıkları Başladı

Spor Haberleri

Altay Kulübü, teknik direktör Tuna Üzümcü ve bir grup futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Kontroller, Egepol Sağlık Grubu Hastanelerinde yapıldı ve kan tetkikleri, muayeneler ve akciğer testleri gibi işlemler gerçekleştirildi.

Sezon hazırlıklarına başlayan Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü ve bir grup futbolcu, sağlık kontrolünden geçti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kontrollerin sağlık sponsoru Egepol Sağlık Grubu Hastanelerinde başladığı belirtildi.

Teknik direktör Üzümcü, teknik kadro ve ilk grupta yer alan futbolcuların kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenelerinin yapıldığı aktarıldı.

Taramada akciğer ve efor testlerinin de gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Tuna Üzümcü Altay Spor Haberler

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