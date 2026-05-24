Altay'la Sefa Özdemir yol ayrımında

Altay ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Sefa Özdemir'in, yeni teklife sıcak bakmadığı ve takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe kırgın olan 28 yaşındaki stoper, serbest kalıp başka takıma gitmek istiyor.

Altay'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan deneyimli stoper Sefa Özdemir'in takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi. 2022-2023 sezonundan bu yana 1. Lig'de 40, 2. Lig'de 25 ve 3. Lig'de 28 karşılaşmada forma giyen tecrübeli savunma oyuncusunun, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe kırgın olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun bitimine bir hafta kala veda mesajı paylaşan 28 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarının ısrarı üzerine kararını ertelemiş ve Afyonspor karşısında 2-0 kazanılan kümede kalma maçında 11'de sahaya çıkmıştı. Ancak deneyimli oyuncunun, yaz transfer döneminde serbest statüye geçerek kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği ifade edildi.

2025-2026 döneminde siyah-beyazlı formayla 29 maça çıkma başarısı gösteren Sefa Özdemir, 2 bin 502 dakika süre alırken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
