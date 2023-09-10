Altay'da Sefa formayı aldı

1'inci Lig'de oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet alan Altay'da stoper Sefa Özdemir, ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Sezonun ilk haftasında Şanlıurfaspor deplasmanında yedek soyunup, 64'üncü dakikada oyuna giren 25 yaşındaki savunma oyuncusu, son 3 karşılamada 11'de görev alıp yerini garantiledi.

İzmir'deki Tuzlaspor ve Göztepe müsabakalarında 90'ar dakika forma giyen Sefa, aldığı darbe sonrası kafası açılmasına rağmen sahada kaldığı Kocaelispor deplasmanında ise 84'üncü dakikada oyundan alındı. Geçen sezon ligde 9 maçta şans bulan Sefa, bu sezon takımın bankolarından olma yolunda ilerliyor.