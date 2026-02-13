Haberler

Altay'da 6 Futbolcu Sarı Kart Sınırında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altay, Söke 1970 SK ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde 6 futbolcusunun sarı kart sınırında olmasından endişe duyuyor. Teknik ekip, oyuncularına gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü deplasmanda Söke 1970 SK ile oynayacağı karşılaşmaya odaklanan Altay'da 6 futbolcunun sarı kart sınırında yer alması teknik ekibi tedirgin ediyor. Stoper Sefa'nın sarı kart cezalısı olması nedeniyle görev yapamayacağı müsabaka öncesi ön liberolar Ceyhun ve İsa Toygar, orta saha oyuncuları Ege ve Emre, sol kanat Caner ve santrfor Ünal Alihan ceza sınırında yer alıyor. Bu oyunculardan biri Söke 1790 randevusunda kart görmesi halinde, gelecek hafta İzmir'de oynanacak Tire 2021 FK maçında forma giyemeyecek. Teknik heyet ceza sınırındaki futbolculara gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce suratı bu hale geldi
2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş