Altay'da sakatlıklar devam ediyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

1'inci Lig'de milli maç arasının ardından cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK karşılaşmasına odaklanan Altay'da sakatlıkları bulunan forvet Deniz Kadah ve sol bek Özgür Özkaya'nın bu maça yetişme ihtimallerinin düşük olduğu belirtildi. Deniz dizindeki ödem nedeniyle Kocaelispor (D) ve Göztepe müsabakalarını, Özgür ise ayak parmağındaki çatlak nedeniyle Göztepe derbisini kaçırırken, iki oyuncu da henüz takımla çalışmalara başlamadı.

Golcü Deniz'in fizyoterapist eşliğinde kontrollü çalıştığı ifade edilirken, Özgür'ün bir kez daha ayak röntgeninin çekileceği belirtildi. İki oyuncunun hafta içinde takımla antrenmanlara başlasalar bile maç oynamaya hazır hale gelmelerinin zor olduğu ifade edildi. Altay'da kırmızı kart cezalısı santrfor Murat Uluç, Erzurumspor randevusunda forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılar, bu hafta konuk olacağı Erzurumspor'u mağlup ederek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.