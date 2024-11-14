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Altay'da Sakatlık Problemleri Devam Ediyor

Altay'da Sakatlık Problemleri Devam Ediyor
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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Altay, 7 sakat oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Takım, bu sezon kötü gidişatında sakatlıkların büyük rol oynadığını belirtti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, sakat oyuncularının son durumlarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kötü bir dönem geçiren ve bu sezon sadece 1 galibiyet alabilen Altay, topladığı 5 puanla düşme hattındaki 17. basamakta bulunuyor. İzmir ekibinin, sezon başından bu yana sakatlıklar başı da dertte. Siyah-beyazlı ekip, yaptığı açıklamayla 7 oyuncusunun tedavi gördüğünü duyurdu.

Altay'dan sakat futbolcuların durumuna ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Caner Baycan

Geçen sezondan devam eden çapraz bağ sakatlığı. Tedavi süreci devam ediyor.

Ali Solmaz

Sezon öncesi hazırlık kampında oynanan Menemensspor hazırlık müsabakasında çapraz bağ kopması sonrası ameliyat edildi ve tedavisi devam ediyor.

Ceyhun Gülselam

Muhtelif müsabakalarda aşil tendonuna aldığı darbeler sonucu aşil tendonunda hasara bağlı sakatlık tedavisi devam ediyor.

Özgür Özkaya

Adana 01 müsabakasında almış olduğu darbeden kaynaklı omurgasında hasar oluşmasına bağlı sakatlık tedavisi devam ediyor.

Deniz Kadah

Adana 01 müsabakasında kasık bölgesinde oluşan yırtık tedavisi devam ediyor.

Mehmet Gündüz

Antrenmanda aldığı darbe sonrası omuzda kırık, omuz çıkması ve bağ yaralanması. Ameliyatı yapıldı tedavisi devam ediyor.

Mehmet Nur Kaymaz

Antrenmanda arka adele bölgesinde oluşan yırtığa bağlı sakatlık tedavisi devam ediyor - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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