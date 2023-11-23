Altay'da sakatlığı geçen oyuncular takımla çalışmalara başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da sakatlıkları bulunan Eren Erdoğan, Tolga Ünlü ve Zeki Yıldırım'ın tedavi süreçleri tamamlandı ve takımla çalışmalara başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da sakatlığı geçen Eren Erdoğan, Tolga Ünlü ve Zeki Yıldırım'ın takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, aşil tendonunda tendinit teşhisi koyulan Marco Paixao'nun tedavisinin sürdüğü, golcü futbolcunun takımdan ayrı çalıştığı, kasık bölgesinde şiddetli ağrısı bulunan Erdem Özcan'ın tedavisinin de devam ettiği kaydedildi.

Tedavi süreci tamamlanan Eren Erdoğan, Tolga Ünlü ve Zeki Yıldırım'ın takımla çalıştığı aktarıldı.