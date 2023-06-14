Altay'da Paixao'dan sorun yok

İzmir temsilcisinde 5 Haziran'da gerçekleşen olağan genel kurulun ardından yeniden başkan seçilen Ayhan Dündar'ın takımda kalacak futbolcular için kaynak oluşturmaya başladığı ve alacak probleminin kısa zamanda çözüleceği kaydedildi. Altay, transfer döneminde genç futbolcuların satışından gelecek paralara ve altyapısından çıkan Cenk Özkaçar'ın Lyon'dan Valencia'ya resmen transfer olmasından alacağı paya da güveniyor. Paixao'nun parasının kısa süre içinde yatırılacağı öğrenildi. Altay tarihine adını yazdıran Paixao, 1'inci Lig'de toplam 4 kez gol kralı olarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor