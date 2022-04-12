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Altay'da Özgür şoku

Demirören Haber Ajansı - Onur Atış - Spor
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Altay'da Özgür şoku

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'a deplasmanda 3-1 yenilip bitime 6 maç kala kurtuluş bölgesindeki GZT Giresunspor'un 10 puan gerisine düşerek umutlarını çok azaltan düşme hattındaki Altay'da Özgür Özkaya şoku yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'a deplasmanda 3-1 yenilip bitime 6 maç kala kurtuluş bölgesindeki GZT Giresunspor'un 10 puan gerisine düşerek umutlarını çok azaltan düşme hattındaki Altay'da Özgür Özkaya şoku yaşandı. Adana Demirspor karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan tecrübeli sol bekin durumunun ciddi olduğu açıklandı. Sol diz arka bağlarında ödem tespit edilen Özgür'ün 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek Altay'da sağ arka adalesinde çekme olan ve Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Şilili oyuncu Cesar Pinares'in ise tamamen iyileşmesi teknik ekibi rahatlattı. Altay'da kart cezalarını tamamlayan Brezilyalı orta saha Thaciano ile Mısırlı golcü Ahmed Rayan da takıma döndü. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu son ana kadar kümede kalmak için mücadelelerini sürdüreceklerini yineledi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Giresunspor, Altay, Spor, Haberler

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