Altay'da oyunculara kart yağdı

İZMİR, -Milli aradan önce 1'inci Lig'de evinde Ümraniyespor'a 3-0 kaybedip son sıraya demir atan Altay'da son haftalarda oyunculara kart yağdı. Bu sezon 20 sarı kartla en çok uyarı alan takımlardan biri siyah-beyazlılar üst üste Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında da 10 kişi kaldı. Giresunspor deplasmanında Yusuf Tekin direkt kırmızı kart görüp oyun dışı kalırken, Ümraniyespor müsabakasında da Ceyhun Gülselem ikinci sarı karttan kırımızı gördü. Altay'da Murat Uluç ise 4'üncü haftada Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Göztepe derbisinde kırmızı kartla cezalandırıldı. Yedek kulübesinde oturan Uluç, oyundan atılmasa da diğer haftaya cezalı başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor