Altay'da Oyuncular Alacakları İçin İhtarname Yolladı

Altay'da Oyuncular Alacakları İçin İhtarname Yolladı
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3'üncü Lig'e düşen Altay'da 5 oyuncu, alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladı. Yeni yönetim, oyuncuları kadroda tutmak için temaslarını sürdürüyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

3'üncü Lig'e düşen Altay'da 5 oyuncunun alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yollandığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona eren Yusuf Tekin'in yanı sıra kontratları devam eden Arda Gezer, Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak ve İsa Toygar Ekinci'nin ödeme yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpte geçen hafta göreve gelen Yüksel Gürüz başkanlığındaki yeni yönetimin bu isimleri kadroda tutmak adına temasları sürdürdüğü kaydedildi. Transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisinde takımın dağılma tehlikesini ortadan kaldırmak isteyen yönetim, 5 oyuncuya ödeme yaparak Yusuf'la yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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