Altay'da Olağanüstü Genel Kurulda Yeni Yönetim ve Transfer Gündemi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'da yapılacak olağanüstü genel kurulda yeni yönetim, futbolculara ödeme yapmanın yanı sıra yeni sözleşmeler için pazarlıklara başlayacak. Takım, Afyonkarahisar'da kamp yaparak hazırlık maçları oynayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'da 23 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulda göreve gelecek yeni yönetim futbolculara yapılacak ödemelerin yanı sıra yeni sözleşmeler için pazarlık masasına oturacak. Siyah-beyazlılarda Ceyhun, Özgür, Caner, Ozan, Sefa gibi oyunculara ödeme yapılması gerekirken; kontratları sona eren Onur Efe, Ali, Ege gibi gençlerle yeni mukaveleler yapılacak. Amatör lisanla oynayan Emre, Mehmet Nur, Salih, Sani gibi gençlerin de profesyonel yapılması bekleniyor. Öte yandan Altay yarın Afyonkarahisar kampına gidecek. İzmir temsilcisi burada oynayacağı hazırlık maçlarıyla kendini test edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama

Maç sonundaki o sözleri Fenerbahçeli taraftarı çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.