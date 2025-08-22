Altay'da Olağanüstü Genel Kurul Yarın Gerçekleşecek

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da seçimli olağanüstü genel kurul yarın yapılacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin toplantı salonunda gerçekleşecek kongre saat 11.00'de başlayacak. Genel kurulda görevden ayrılan Başkan Yüksel Gürüz ve yönetiminin ibrası oylanacak. Yönetime talip olan Sinan Kanlı'nın başlattığı imza kampanyasında yeterli sayıya ulaşılması üzerine olağanüstü genel kurul kararı alan Başkan Gürüz, yaklaşık 2 aylık görev sürecindeki icraatlarını üyelerle paylaşacak.

Siyah-beyazlılarda 1 Ağustos'tan bu yana gayriresmi olarak yönetimi yürüten Sinan Kanlı, kulübe üye olamaması nedeniyle belirlediği bir başkan adayını ve yönetimini kongrede açıklayacak. Sinan Kanlı kendisiyle aynı soyismi taşıyan bir başkan adayı belirlediğini söylemişti. Altay'da Sinan Kanlı önderliğinde takımdan ayrılan futbolcular Emre Tangeldi, Onur Efe ve Ali Kızılkuyu yuvaya döndü. Mehmet Gündüz ise sözleşmesini feshetti. Sinan Kanlı kongre öncesi oyunculara bir miktar ödeme yaparak, Afyon kampının ödemesini de gerçekleştirdi.