Altay'da Naderi sevinci Spor Haberleri Altay'ın, Pendikspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mohammad Naderi'nin, hafta sonunda oynanacak Keçiörengücü müsabakasında forma giyebileceği öğrenildi. Altay'ın, Pendikspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mohammad Naderi'nin, hafta sonunda oynanacak Keçiörengücü müsabakasında forma giyebileceği öğrenildi. Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Altay'ın, Pendikspor'a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Naderi, morallaei bozmuştu. Mücadelenin hemen ardından yapılan kontroller sonrasında 26 yaşındaki futbolcunun hafta sonu oynanacak Ankara Keçiörengücü müsabakasında şans verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi. Mohammad Naderi, bu sezon Altay formasıyla 18 maça çıkarken, gol ve asist katkısı veremedi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Pendikspor Altay Spor Spor Haberler

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